Серйозне ДТП за Дніпром: водія затиснуло в кабіні

Сьогодні, 13 липня, на трасі Запоріжжя-Донецьк зіткнулися дві вантажівки.
ДТП сталося біля селища міського типу Покровське Дніпропетровської області. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Дорогу не поділили "КАМАЗ" і "ТАТА". Причина зіткнення автомобілів поки не встановлена.
ДТП під Дніпром
Пресслужба державної служби з надзвичайних ситуацій
В результаті події постраждали троє чоловіків. Водія і пасажира "ТАТА" госпіталізували.
ДТП під Дніпром
Пресслужба державної служби з надзвичайних ситуацій
Чоловікові, який перебував за кермом "КАМАЗ", знадобилася допомога рятувальників. За допомогою болгарки потерпілого звільнили із знівеченної машини і передали співробітникам швидкої медичної допомоги.
ДТП під Дніпром
Пресслужба державної служби з надзвичайних ситуацій
ДТП під Дніпром
Пресслужба державної служби з надзвичайних ситуацій
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