Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Серйозне ДТП за Дніпром: водія затиснуло в кабіні

520 Читати матеріал російською

Сьогодні, 13 липня, на трасі Запоріжжя-Донецьк зіткнулися дві вантажівки.

ДТП сталося біля селища міського типу Покровське Дніпропетровської області. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Дорогу не поділили "КАМАЗ" і "ТАТА". Причина зіткнення автомобілів поки не встановлена.

ДТП під Дніпром

ДТП під Дніпром

Пресслужба державної служби з надзвичайних ситуацій

В результаті події постраждали троє чоловіків. Водія і пасажира "ТАТА" госпіталізували.

ДТП під Дніпром

ДТП під Дніпром

Пресслужба державної служби з надзвичайних ситуацій

Новини
"Хотіли кіно? Отримуйте!" Філатов прокоментував парі із Зеленським

Чоловікові, який перебував за кермом "КАМАЗ", знадобилася допомога рятувальників. За допомогою болгарки потерпілого звільнили із знівеченної машини і передали співробітникам швидкої медичної допомоги.

ДТП під Дніпром

ДТП під Дніпром

Пресслужба державної служби з надзвичайних ситуацій

ДТП під Дніпром

ДТП під Дніпром

Пресслужба державної служби з надзвичайних ситуацій

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив собаку. Він викинув її з балкона на четвертому поверсі. фото 18+

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel