У Дніпрі дві автівки потрапили в жорстку ДТП на мокрій дорозі: є постраждалі, фото

Ввечері у середу, 27 листопада, на Старому мосту в Дніпрі зіткнулися Daewoo і Opel. У ДТП постраждали двоє людей.

За попередньою інформацією, Opel їхав по трамвайних коліях у бік Лівого берега, коли на мокрій колії автомобіль занесло і винесло на зустрічну смугу. На швидкості він врізався Daewoo, повідомляє Інформатор.

ДТП на Старому мосту в Дніпрі Інформатор

Двох пасажирів Daewoo з місця аварії забрала "швидка". Чоловік і жінка були пристебнуті, тому сильно вдарилися головами. За словами медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі п'яний водій влаштував ДТП і накинувся на свідків. Він втомився від осудливих поглядів і відправився розганяти натовп з монтуванням.

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