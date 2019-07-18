СБУ затримала мешканку Дніпра за роботу на російські спецслужби. Фото і відео

Співробітники Служби безпеки України затримали мешканку Дніпра за підозрою в роботі на російські спецслужби.

Основним майданчиком для поширення інформації стали групи в заборонених в Україні російських соцмережах, передає прес-служба СБУ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Фото підозрюваної Прес-служба СБУ

"Оперативники спецслужби встановили, що з початку цього року за завданням представника ворожих спецслужб мешканка Дніпра створила і здійснювала адміністрування спільнот в заборонених російських соцмережах", - сказано в повідомленні.

За відомостями СБУ, підозрювана за гроші публікувала статті, які виправдовували збройну агресію Росії проти України, російську політику на міжнародній арені, незаконну анексію Криму, популяризували бойовиків незаконних збройних формувань "Л/ДНР".

Жінка публікувала матеріали за завданням з Росії Прес-служба СБУ

СБУ встановлює обставини справи Прес-служба СБУ

Перед виборами підозрювана отримала нове завдання Прес-служба СБУ

Також повідомляється, що після оголошення позачергових парламентських виборів жінка отримала з Ростова-на-Дону завдання створити в українському сегменті мережі інтернет сайти з неправдивою інформацією про політичні партії та кандидатів у народні депутати.

Інформація на даних сайтах була спрямована на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зростання соціальної напруженості.

Крім того, в цих матеріалах містилися публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади.

В рамках кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу за місцем проживання затриманої проведений обшук, в ході якого було вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.

Правоохоронці вилучили комп'ютер і телефони Прес-служба СБУ

Слідчими СБУ встановлюють всі обставини справи і допускають використання російськими спецслужбами подібної схеми напередодні виборів до органів місцевого самоврядування в 2020 році.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співробітники СБУ блокували механізм сприяння діяльності незаконних збройних формувань "Л / ДНР".

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