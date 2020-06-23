Служба безпеки України виявила в Кривому Розі цілий арсенал зброї, який нелегально вивезли із зони проведення ООС на Донбасі.

Незаконне переміщення вибухівки та боєприпасів організували двоє місцевих жителів, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

СБУ виявила арсенал зброї в Кривому Розі

За даними спецслужби, арсенал вони зберігали в квартирі під дерев'яною підлогою і планували продати її представникам місцевих кримінальних кіл.

Під час обшуків правоохоронці виявили два ручних протитанкових гранатомети (РПГ-18 і РПГ-22), тротилову шашку з детонатором, дві гранати РГД-5 з запалами, револьвер, обріз гвинтівки "Мосіна" калібру 7,62, понад 800 патронів різного калібру та димові шашки.

СБУ виявила арсенал зброї в Кривому Розі

Вилучену зброю направлено на експертизу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам і повідомленні про підозру за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховою речовиною) Кримінального кодексу.

СБУ виявила арсенал зброї в Кривому Розі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі поліція затримала чоловіка, який зберігав у себе вдома арсенал вогнепальної зброї.