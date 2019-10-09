Самостійно не дихає: до Дніпра з фронту доставили "тяжкого" бійця

До Дніпра 8 жовтня із зони ООС евакуювали бійця з мінно-вибуховою травмою.

Захисник прибув на військовому вертольоті о 23:45. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

У Дніпро евакуювали тяжкопораненого бійця Дніпро Експрес

"Поранений у тяжкому стані на апараті штучної вентиляції легенів, його доставили в лікарню Мечникова. Залучений лікар з обласної офтальмології. Олександр Толубаев і професор-офтальмолог Валерій Серюк спілкувалися з головним хірургом ООС. Супровід польоту забезпечили військові медики нашого госпіталю", – написала Губа.

Особливу подяку за політ у складних умовах радниця висловила вертолітникам. Також вона подякувала лікарям, які надали першу допомогу та стабілізували стан бійця у військовому госпіталі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ООС повідомили хороші новини з Донбасу. Жоден український вояк не був поранений або вбитий під час бойових дій на Донбасі 7 жовтня. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню.

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