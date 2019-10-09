Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Самостійно не дихає: до Дніпра з фронту доставили "тяжкого" бійця

Читати матеріал російською

До Дніпра 8 жовтня із зони ООС евакуювали бійця з мінно-вибуховою травмою.

Захисник прибув на військовому вертольоті о 23:45. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

У Дніпро евакуювали тяжкопораненого бійця

У Дніпро евакуювали тяжкопораненого бійця

Дніпро Експрес

Новини
До Дніпра евакуювали двох "тяжких" бійців: подробиці

"Поранений у тяжкому стані на апараті штучної вентиляції легенів, його доставили в лікарню Мечникова. Залучений лікар з обласної офтальмології. Олександр Толубаев і професор-офтальмолог Валерій Серюк спілкувалися з головним хірургом ООС. Супровід польоту забезпечили військові медики нашого госпіталю", – написала Губа.

Особливу подяку за політ у складних умовах радниця висловила вертолітникам. Також вона подякувала лікарям, які надали першу допомогу та стабілізували стан бійця у військовому госпіталі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ООС повідомили хороші новини з Донбасу. Жоден український вояк не був поранений або вбитий під час бойових дій на Донбасі 7 жовтня. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС боєць АТО АТО
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
17
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Северг Олег
Северг Олег
А мог бы жить, если бы не был тупым идиотом... Не фиг было ехать и убивать простых людей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
А че побратыми дышать не помогли?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Опять на своих минах??? Идиоты..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / думки

ads pixel