Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль для ліквідації катастрофи. Фото

Близько третьої години ночі 14 квітня на допомогу колегам у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні виїхали рятувальники Дніпропетровщини.

У зведеному загоні зібралися пожежні міст Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь та Синельникове – всього 32 людини і шість одиниць техніки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль Колаж

"Наше завдання – допомога в ліквідації масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні Київської області. Хотів би ще написати про наслідки людської безвідповідальності і безкарності, які спричинили таку катастрофу, проте не буду, самі все бачите. Хочу побажати всім пожежним якнайшвидшого повернення додому і удачі в боротьбі зі стихією!" – написав Кульбач.

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль Facebook / Андрій Кульбач

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль Facebook / Андрій Кульбач

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль Facebook / Андрій Кульбач

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль Facebook / Андрій Кульбач

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Вогонь вже добрався до міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.