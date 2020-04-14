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14 квітня • оновлено в 15:27
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Аліна Рашевська
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Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль для ліквідації катастрофи. Фото

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Близько третьої години ночі 14 квітня на допомогу колегам у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні виїхали рятувальники Дніпропетровщини.

У зведеному загоні зібралися пожежні міст Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь та Синельникове – всього 32 людини і шість одиниць техніки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Колаж

"Наше завдання допомога в ліквідації масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні Київської області. Хотів би ще написати про наслідки людської безвідповідальності і безкарності, які спричинили таку катастрофу, проте не буду, самі все бачите. Хочу побажати всім пожежним якнайшвидшого повернення додому і удачі в боротьбі зі стихією!" – написав Кульбач.

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Facebook / Андрій Кульбач

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Facebook / Андрій Кульбач

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Facebook / Андрій Кульбач

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль

Facebook / Андрій Кульбач

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Вогонь вже добрався до міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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