Рятувальники Дніпра попереджають про небезпеку

Центром по гідрометеорології в період з 11 по 12 липня оголошено попередження: на території Дніпра і області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Як повідомлять фахівці ДСНС у Дніпропетровській області, з приходом літньої спеки природні пожежі стають для навколишнього середовища справжнім лихом. Тепла і ясна погода призводить до підвищення класу пожежонебезпеки. У зв'язку з цим, збільшується небезпека виникнення пожеж в екосистемах, на присадибних ділянках та в лісі.

Прогнозується:

11 липня: малохмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 12-17 °, вдень 28-33 °, по місту вночі 14-16 °, вдень 30-32 °.

12 липня: малохмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 °, вдень 29-34 °.

13 липня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18 °, вдень 27-32 °.

За минулу добу на території Дніпропетровської області в природних екосистемах сталося 32 пожежі. Найпоширеніші пожежі в екосистемах – це трав'яні підпали. У більшості випадків, причиною загорянь є людський фактор. Люди спалюють сміття на ділянках, а діти підпалюють суху траву біля доріг і на пустирях. Все це призводить до серйозних пожеж, і під загрозою може опинитися чиєсь життя і житло.

Не забувайте, що причиною загорянь в лісі або на відкритих територіях може бути навіть маленький недопалок.

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