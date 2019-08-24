Рятувальники Дніпра попередили про серйозну загрозу

У Дніпрі, Кам'янському та 5 великих районах за останню добу сталися серйозні загоряння.

За даними ДСНС Дніпропетровської області, за останню добу, за станом на 23 серпня, в природних екосистемах сталося 22 пожежі на площі 19,3 га. Про це OBOZREVATEL дізнався від прес-служби відомства.

На ці вихідні рятувальники оголосили пожежну небезпеку п'ятого класу - найвищу з усіх можливих. Дане положення збережеться з 24 по 26 серпня.

Оперативна інформація за останню добу ДСНС Дніпро

ГСЧС в Дніпропетровській області акцентує:

"Не спалюйте суху рослинність, не кидайте непогашені недопалки задля захисту навколишнього середовища пожежі в екосистемах можуть перекинутися на житловий сектор і спровокувати загоряння".

ГСЧС Дніпропетровської області попереджає ДСНС Дніпро

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