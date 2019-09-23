Рух паралізовано: в Дніпрі легковик влетів у маршрутку

В районі Кайдацького мосту на Набережній Заводській в Дніпрі сталося ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля.
В результаті події було паралізовано рух тролейбусів, передає "Відкритий".
Біля Кайдацького мосту водій легкового авто врізався в маршрутку
Відкритий
Близько 8:30 між мостом і зупинкою громадського транспорту "Фортечна" в маршрутку врізався "Mitsubishi".
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Через те, що рух тролейбусів було заблоковано, водії шести з них змушені були висадити пасажирів.
На місце аварії викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події.
Рух тролейбусів зупинився
Відкритий
Хто винен в аварії з'ясує слідчо-оперативна група
Відкритий
За попередньою інформацією, постраждалих немає
Відкритий
ДТП сталося коли всі поспішали на роботу
Відкритий
Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 23 вересня, в Дніпрі на високій швидкості Mercedes-Benz SL 350 влетів Hyundai Tucson. Пасажирка позашляховика загинула на місці.
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