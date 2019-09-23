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23 вересня • оновлено в 12:26
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Рух паралізовано: в Дніпрі легковик влетів у маршрутку

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В районі Кайдацького мосту на Набережній Заводській в Дніпрі сталося ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля.

В результаті події було паралізовано рух тролейбусів, передає "Відкритий".

Біля Кайдацького мосту водій легкового авто врізався в маршрутку

Біля Кайдацького мосту водій легкового авто врізався в маршрутку

Відкритий

Близько 8:30 між мостом і зупинкою громадського транспорту "Фортечна" в маршрутку врізався "Mitsubishi".

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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Через те, що рух тролейбусів було заблоковано, водії шести з них змушені були висадити пасажирів.

На місце аварії викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події.

Рух тролейбусів зупинився

Рух тролейбусів зупинився

Відкритий

Хто винен в аварії з'ясує слідчо-оперативна група

Хто винен в аварії з'ясує слідчо-оперативна група

Відкритий

За попередньою інформацією, постраждалих немає

За попередньою інформацією, постраждалих немає

Відкритий

ДТП сталося коли всі поспішали на роботу

ДТП сталося коли всі поспішали на роботу

Відкритий

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП транспорт
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