Розстріляв з гранатомета: в Дніпрі затримали підозрюваних у жорстокому замаху

У Дніпрі затримали підозрюваних у замаху на замовне вбивство. У січні 2019 року один з членів угруповання розстріляв авто з водієм і пасажиром з гранатомета.

Правоохоронці встановили, що до замаху причетні чотири чоловіка. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За версією слідства, один із злочинців був посередником між замовником і виконавцем, інший - водієм. Третій чоловік проводив спостереження, а останній здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

У Дніпрі затримали підозрюваних у замаху ГУНП в Дніпропетровській області

Підозрюваних затримали під час спецоперації. Затримані виявилися жителями Дніпра і Синельниково віком від 30 до 55 років.

За замах на умисне вбивство чоловікам загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

У затриманого вилучили пістолет ГУНП в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що 29 січня 2019 року на перехресті вулиці Ливарної і Крутогірного узвозу невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета по автомобілю Toyota Land Cruiser. Під час вибуху в салоні знаходились 46-річний водій і пасажир, які дивом не постраждали.

Злочинець розстріляв авто з гранатомета ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник начальника Марганецького відділення поліції в Дніпропетровській області забрав у 22-річної дівчини автомобіль і вимагав за нього 1500$.

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