Розстріл адвоката в Кропивницькому: авто зловмисників знайшли в Кривому Розі

У Кривому Розі Дніпропетровської області 22 серпня під час дії плану "Сирена" правоохоронці зупинили розшукуваний червоний "ВАЗ", з якого розстріляли двох людей у Кропивницькому.

Машину зі зброєю всередині знайшли в Тернівському районі міста. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі знайшли авто вбивць адвоката з Кропивницького Колаж

Марка і колір легковика збігалися з розшукуваним авто з Кропивницького. У салоні автомобіля перебували 30-річний водій і пасажир. Під час обшуку правоохоронці вилучили два травматичні пістолети, а також сумку із запакованими предметами, вміст яких підозрювані не змогли назвати.

Наразі поліцейські перевіряють причетність затриманих до подій у сусідній області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кропивницькому розстріляли адвоката. Вогонь вівся з автомобіля за допомогою автомата. Поліцейські оголосили оперативний план "Сирена" по всій області.

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