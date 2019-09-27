Розсік голову сокирою: в Кривому Розі чоловік ледь не вбив містянина

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 26 вересня 49-річний місцевий житель накинувся на чоловіка.

Напад стався близько 21:00 в Тернівському районі міста. Про це повідомляє 34 канал.

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Про побиття в поліцію повідомив 36-річний потерпілий. Чоловік отримав кілька ударів сокирою по голові і ногах. Постраждалого з рваною раною м'яких тканин голови госпіталізували у 8-му лікарню.

Патрульним вдалося по гарячих слідах затримати нападника. За словами сусідів, він стоїть на обліку в ПНД і влаштовує подібні ситуації регулярно.

На місці події обставини того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром винесли вирок чоловікові, який убив батька. Нападник завдав батькові близько 70 ударів ногами і руками по тілу, потерпілий помер на місці.

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