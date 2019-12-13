Розпорошив газ в обличчя: під Дніпром чоловік зухвало пограбував дитину

У місті Новомосковську Дніпропетровської області чоловік розпорошив газ в обличчя 12-річному хлопчикові і вкрав у нього телефон.

Подія трапилася в четвер, 12 грудня. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Коли хлопчик повертався додому, невідомий чоловік підійшов до нього і попросив мобільний телефон, щоб зателефонувати. Потім дитина дістала свій смартфон, а чоловік вихопив його з рук, розпорошивши в обличчя хлопчика газ з балончика.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в автомобілі знайшли мертвим водія таксі. Чоловіка понад добу шукали родичі.

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