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19 грудня • оновлено в 11:39
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Розірвало на частини: під Дніпром чоловік загинув під колесами поїзда. Фото і відео 18+

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У ніч на 19 грудня на перегоні "Самарівка-Новомосковськ" під Дніпром чоловік потрапив під колеса поїзда.

У 36-річного загиблого не було шансів вижити. Його тіло розірвало на частини і розкидало на відстані 70 метрів, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У метрі від рейок знайшли документи чоловіка. Паспорт, водійське посвідчення, ключі від машини і мобільний телефон були акуратно складені на щебені.

Під Дніпром чоловік моторошно загинув під колесами поїзда

Під Дніпром чоловік моторошно загинув під колесами поїзда

Інформатор

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Розірвало на частини: під Дніпром чоловік загинув під колесами поїзда. Фото і відео 18+

Інформатор

Розірвало на частини: під Дніпром чоловік загинув під колесами поїзда. Фото і відео 18+

Інформатор

Розірвало на частини: під Дніпром чоловік загинув під колесами поїзда. Фото і відео 18+

Інформатор

Розірвало на частини: під Дніпром чоловік загинув під колесами поїзда. Фото і відео 18+

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром трапилася страшна ДТП з постраждалими. По дорозі до Кривого Рогу водій не впорався з керуванням і злетів з проїжджої частини.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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