У Дніпрі розшукують зловмисників, які влаштували дебош в маршрутці.

Невідомі розбили лобове скло пасажирської маршрутки №87, а також зламали щітку склоочисника і ручку водійських дверей. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі неадекватні розгромили маршрутку

Подія трапилася близько 14:00 на вулиці Робочій перед вулицею Театральною.

Як стало відомо, двоє невідомих з малолітньою дитиною вплуталися в конфлікт з пасажирами і водієм автобуса. Так як не було місць, дитину хотіли посадити біля водія, на що той відмовив. Після цього один з чоловіків став кричати і виражатися нецензурною лексикою на адресу водія, а потім ударив ногою поручень.

Водій зробив зауваження і попросив не відволікати від керування, але громадяни продовжили конфлікт, через що водій був змушений зупинити автобус і зажадати призвідників покинути салон.

Після цього вони обидва вийшли, залишивши дитину в салоні автобуса. Один із них підійшов до дверей водія і, погрожуючи фізичною розправою, почав виривати ручку дверей.

У Дніпрі неадекватні розгромили маршрутку Facebook Івана Васючкова

Потім другий завдав кілька ударів кулаком і відірваною щіткою склоочисника по капоту і лобовому склу, розбивши його.

У Дніпрі неадекватні розгромили маршрутку Facebook Івана Васючкова

Васючков зазначив, що весь цей час дитина перебувала в салоні і плакала. Лише через кілька хвилин один із злочинців забіг в салон і взяв малюка. Після цього вони зникли в невідомому напрямку.

"Як результат – розбите лобове скло, зламані щітка склоочисника і ручка дверей водія. Водій викликав 102, на місці працює СОГ. Допоможіть впізнати мерзотників!", – написав чиновник.

У Дніпрі неадекватні розгромили маршрутку Facebook Івана Васючкова

У Дніпрі неадекватні розгромили маршрутку Facebook Івана Васючкова

Очевидиця події Ірина Малоок розповіла, що під час дебошу дитина стояла на вулиці і несамовито кричала:

"Якраз переходила дорогу, бачила, що відбувається. Дитина стояла на вулиці і несамовито кричала "тато". Один з чоловіків бив кулаком по склу, а потім почав виривати двірник. Інший чоловік, батько дитини, сказав "не треба". Другий не послухав, вирвав двірник і запустив його в сторону тротуару. При цьому двірник ледь не потрапив в дитину. Після цього батько все ж взяв дитину на руки і вже з ним на руках вони трохи поштовхалися зі своїм товаришем. Після обидва пішли у двори, в сторону кафе "Перлина", голосно кричали на шляху", – написала дівчина.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водій маршрутки потрапив в гучний скандал. Його звинуватили в тому, що він не реагував на прохання пасажира знизити гучність музики. А його друг відверто нахамив чоловікові.

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