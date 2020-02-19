Розчленував і викинув у ставок: з'явилися одкровення жорстокого вбивці з Кривого Рогу

За підозрою в умисному вбивстві жінки поліція Кривого Рогу Дніпропетровської області затримала 78-річного місцевого жителя.

Чоловік зізнався, що пішов на злочин через небажання віддавати борг. Він завдав потерпілій смертельний удар молотком, після чого позбувся тіла, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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В ході розслідування співробітники карного розшуку встановили, що загибла – 76-річна місцева жителька. Однак, за інформацією 24 каналу, останнім часом жінка проживала в Дніпрі.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, зараз підозрюваний дає свідчення. Слідчі дії тривають.

У Кривому Розі затримали підозрюваного у вбивстві жінки ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі на березі водойми біля авторинку Термінал виявили тіло жінки. Тулуб без голови і кінцівок було заховано в поліетиленовому пакеті.

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