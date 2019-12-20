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20 грудня • оновлено в 10:28
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Карина Бондаренко

Розчавило авто: в Дніпрі Renault влетів відразу в два стовпи. Фото

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У ніч на 20 грудня в Краснопіллі Дніпропетровської області автомобіль Renault повалив два стовпи.

В результаті зіткнення одна з електроопор впала на капот і розчавила машину. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Водій дивом не постраждав. На місці ДТП працювала патрульна поліція. Співробітники комунального підприємства "Міськсвітло" почали проводити роботи по відновленню подачі електроенергії.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі водій збив двох пішоходів на "зебрі". ДТП сталася на вулиці Титова.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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