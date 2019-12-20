Розчавило авто: в Дніпрі Renault влетів відразу в два стовпи. Фото

У ніч на 20 грудня в Краснопіллі Дніпропетровської області автомобіль Renault повалив два стовпи.

В результаті зіткнення одна з електроопор впала на капот і розчавила машину. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Інформатор

Водій дивом не постраждав. На місці ДТП працювала патрульна поліція. Співробітники комунального підприємства "Міськсвітло" почали проводити роботи по відновленню подачі електроенергії.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі водій збив двох пішоходів на "зебрі". ДТП сталася на вулиці Титова.

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