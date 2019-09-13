Розбив голову об асфальт: в Кривому Розі пасажир випав з переповненої маршрутки

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час посадки в маршрутне таксі постраждав чоловік.

Інцидент стався на маршруті №323, повідомляє krivbass.city.

У Кривому Розі пасажир випав з маршрутки Колаж

За словами очевидців, водій маршрутки почав рух до того, як всі пасажири змогли здійснити посадку. Одному з них защемило руку дверима, в результаті чого чоловік залишився "за бортом". Потерпілий спробував звільнити кінцівку, проте впав на асфальт і розбив голову.

Чоловікові на місці надали першу допомогу. Деталі події поки невідомі.

У Дніпрі чоловік випав з переповненої маршрутки krivbass.city

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром маршрутник викинув жінку з салону. У водія не було здачі і він почав ображати жінку.

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