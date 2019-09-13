Головна Новини
13 вересня • оновлено в 15:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Розбив голову об асфальт: в Кривому Розі пасажир випав з переповненої маршрутки

529 Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час посадки в маршрутне таксі постраждав чоловік.

Інцидент стався на маршруті №323, повідомляє krivbass.city.

У Кривому Розі пасажир випав з маршрутки

У Кривому Розі пасажир випав з маршрутки

Колаж

Новини
Попалася на гарячому: в Дніпрі затримали кишенькову злодійку в маршрутці. Відео

За словами очевидців, водій маршрутки почав рух до того, як всі пасажири змогли здійснити посадку. Одному з них защемило руку дверима, в результаті чого чоловік залишився "за бортом". Потерпілий спробував звільнити кінцівку, проте впав на асфальт і розбив голову.

Чоловікові на місці надали першу допомогу. Деталі події поки невідомі.

У Дніпрі чоловік випав з переповненої маршрутки

У Дніпрі чоловік випав з переповненої маршрутки

krivbass.city

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром маршрутник викинув жінку з салону. У водія не було здачі і він почав ображати жінку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
маршрутка водій маршрутки чоловік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel