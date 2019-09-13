Розбив голову об асфальт: в Кривому Розі пасажир випав з переповненої маршрутки

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час посадки в маршрутне таксі постраждав чоловік.
Інцидент стався на маршруті №323, повідомляє krivbass.city.
У Кривому Розі пасажир випав з маршрутки
Колаж
За словами очевидців, водій маршрутки почав рух до того, як всі пасажири змогли здійснити посадку. Одному з них защемило руку дверима, в результаті чого чоловік залишився "за бортом". Потерпілий спробував звільнити кінцівку, проте впав на асфальт і розбив голову.
Чоловікові на місці надали першу допомогу. Деталі події поки невідомі.
У Дніпрі чоловік випав з переповненої маршрутки
krivbass.city
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром маршрутник викинув жінку з салону. У водія не було здачі і він почав ображати жінку.
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