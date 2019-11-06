Розбив голову молотком: під Дніпром чоловік жорстоко розправився з сусідом через пельмені

У Павлограді Дніпропетровської області місцевий житель до смерті побив сусіда молотком.

Місцевий суд виніс злочинцеві вирок. Про це стало відомо на порталі Павлоград.dp.ua.

Під Дніпром чоловік жорстоко розправився з сусідом через пельмені Колаж

Як пояснив в суді обвинувачений, конфлікт розгорівся через пельмені, які зникли з його кухні. Запідозривши в крадіжці сусідку, чоловік пішов з'ясовувати з нею стосунки. У конфлікт між сусідами втрутився співмешканець передбачуваної злодійки і напав на кривдника з кулаками.

Обвинувачений завдав йому у відповідь кілька ударів молотком по голові, від яких той помер.

Після повернення додому чоловік побачив зниклі пельмені в каструлі в коридорі.

Свою провину він визнав частково. Обвинуваченому присудили 7 років в'язниці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сварка в магазині закінчилася стріляниною. В ході конфлікту з іншими покупцями затриманий дістав пневматичний пістолет і вистрілив в одного з них. Злочинець зник з місця злочину, а потерпілому надали медичну допомогу.

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