Головна Новини
6 листопада • оновлено в 12:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Розбив голову молотком: під Дніпром чоловік жорстоко розправився з сусідом через пельмені

720 Читати матеріал російською

У Павлограді Дніпропетровської області місцевий житель до смерті побив сусіда молотком.

Місцевий суд виніс злочинцеві вирок. Про це стало відомо на порталі Павлоград.dp.ua.

Під Дніпром чоловік жорстоко розправився з сусідом через пельмені

Під Дніпром чоловік жорстоко розправився з сусідом через пельмені

Колаж

Новини
Не змогли відговорити: під Дніпром жінка вистрибнула з третього поверху

Як пояснив в суді обвинувачений, конфлікт розгорівся через пельмені, які зникли з його кухні. Запідозривши в крадіжці сусідку, чоловік пішов з'ясовувати з нею стосунки. У конфлікт між сусідами втрутився співмешканець передбачуваної злодійки і напав на кривдника з кулаками.

Обвинувачений завдав йому у відповідь кілька ударів молотком по голові, від яких той помер.

Після повернення додому чоловік побачив зниклі пельмені в каструлі в коридорі.

Свою провину він визнав частково. Обвинуваченому присудили 7 років в'язниці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сварка в магазині закінчилася стріляниною. В ході конфлікту з іншими покупцями затриманий дістав пневматичний пістолет і вистрілив в одного з них. Злочинець зник з місця злочину, а потерпілому надали медичну допомогу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
вбивство смерть скандали конфлікт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel