Розбещував 3-річну дівчинку: суд виніс вирок педофілу з Дніпропетровщини

В Орджонікідзе Дніпропетровської області суд визнав винним 28-річного жителя Нікополя, який здійснював розпусні дії відносно дітей.

Злочинець проведе за гратами 6 років. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині судили педофіла Саратов 24

Правоохоронці встановили, що чоловік вже був раніше судимий за аналогічний злочин. Звільнившись з в'язниці, нікопольчанин не виправився, і вже в червні 2019 року в нетверезому стані вчинив розпусні дії по відношенню до 3-річної дівчинки. Це помітив її батько, після чого чоловік зник з місця злочину. Уже через кілька будинків він продовжив розпочате перед дітьми, які грали у дворі. Хулігана зупинив один з батьків.

Свою вину чоловік визнав повністю. Згідно ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій стосовно малолітніх осіб), суд призначив йому покарання у вигляді 6 років в'язниці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром неповнолітня народила від вітчима. Чоловік регулярно ґвалтував пасербицю протягом двох років. Гвалтівнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!