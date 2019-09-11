Росія завербувала і "кинула" на гроші антиукраїнського пропагандиста

Працівники Служби безпеки України затримали жителя Дніпропетровської області за підозрою у здійсненні антиукраїнської пропаганди на замовлення російських спецслужб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу, передає пресслужба СБУ.

Житель Дніпропетровщини затримано за антиукраїнську пропаганду Пресслужба СБУ

"В ході документування розгалуженої мережі інтернетагітаторів, яких координують із території країни-агресора, оперативники спецслужби встановили, що житель міста Тернівка Дніпропетровської області в одній із соціальних мереж поширював інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України і зміни державного кордону", – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, чоловік за завданням російських кураторів поширював із фейкових акаунтів дезінформацію про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дії української влади.

За словами затриманого, росіяни вийшли на нього через соціальну мережу "Однокласники", якою він продовжував користуватися, незважаючи на всі застереження.

Його співрозмовник назвався другом родичів, розпитав про політичні погляди та матеріальне становище, і у травні запропонував підробіток.

Від чоловіка вимагалося публікувати надіслані йому матеріали у групах соцмереж, а також коментувати конкретні новини відповідно до надісланих раз на тиждень тезами.

"У публікаціях були заклики не допускати перемир'я і не дати Україні втручатися у справи" ДНР" і "ЛНР". Крім того, мої коментарі були спрямовані на засудження процесу обміну між Україною і Росією. Хочу сказати, що за виконану роботу зі мною так і не розрахувалися, і зараз я розумію, що пішов на поводу в анонімного провокатора з Росії", – сказав підозрюваний.

В СБУ зазначають, що подібні випадки вербування російськими спецслужбами пересічних громадян зафіксовані в Одеській, Сумській, Луганській областях.

Аналіз даних свідчить, що залучення українців до поширення проросійських матеріалів дозволяє надати інформаційним вкидам реалістичності завдяки використанню облікових записів реальних людей, а також адаптувати матеріали для конкретних регіонів за допомогою місцевих жителів.

Новини Російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України

Зазначається, що у більшості випадків матеріали, що публікуються, супроводжуються фейковими публікаціями у підконтрольних Росії ЗМІ або заявами так званих лідерів громадської думки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через аптеки Дніпра і Києва. З 2015 року фігуранти провадження створили кілька аптечних мереж. Вони були зареєстровані і діяли як на підконтрольній українській владі території, так і в "ДНР".

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