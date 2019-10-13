Різав себе і кидався на рятувальників: в Дніпрі чоловік намагався накласти на себе руки. Фото 18+

У Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ 12 жовтня чоловік намагався покінчити життя самогубством у власній квартирі.
Містянин порізав собі вени на лівій руці, а також погрожував викинутися з 9 поверху. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".
У Дніпрі чоловік намагався накласти на себе руки
m.progorodsamara.ru
На місце події викликали поліцію і швидку. Протягом 3 годин йому намагалися надати першу допомогу і переконати не здійснювати необдуманий вчинок, проте у відповідь містянин кидався на рятувальників з сокирою і ножем, а також погрожував стрибнути у вікно.
Затримати дебошира вдалося співробітникам спецпідрозділу "ТОР". Закривавленого чоловіка госпіталізували до лікарні.
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У Дніпрі чоловік намагався накласти на себе руки
Telegram-канал "Х***вий Дніпро"
У Дніпрі чоловік намагався накласти на себе руки
Telegram-канал "Х***вий Дніпро"
У Дніпрі чоловік намагався накласти на себе руки
Telegram-канал "Х***вий Дніпро"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі чоловік публічно наклав на себе руки. 77-річний містянин вистрелив з травматичного зброї собі в голову в парку. Трагедія трапилася вдень 28 вересня в Довгинцівському районі.
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