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20 листопада • оновлено в 08:45
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"Раша і сепар ТБ": на Дніпропетровщині спалахнув скандал через трансляцію заборонених каналів

2.4т
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У Дніпропетровській області через цифрові тюнери транслюють заборонені телеканали Росії та "Новоросії".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтерка Катерина Чижик.

"А тим часом у Дніпропетровській області на "Т2" триває трансляція "раша і сепар ТБ". Це і є інформаційна капітуляція. Якщо ми допустимо зомбування громадян через ворожі канали", – написала вона.

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По телевізору показують канали "Новоросії"

По телевізору показують канали "Новоросії"

Facebook Катерина Чижик

Чижик закликала жителів Новомосковська, Черкаського та Гвардійського перевірити, чи бачать вони за своїми цифровими тюнерами канали Росії та бойовиків на Донбасі. А потім зафіксувати цей факт можливими способами й повідомити в Службу безпеки України на гарячу лінію.

Facebook Катерина Чижик

Facebook Катерина Чижик

Скріншот

У коментарях користувачі пишуть, що заборонені телеканали транслюються не тільки на Дніпропетровщині. За словами Андрія Ляшенка, у Запорізькій області це триває вже кілька років, а звернення до СБУ не дало жодної реакції.

"І це у нас під носом! Слів немає",

"Жах. Це вже потрібно зовсім вижити з розуму",

"У сенсі? Що за х..ня відбувається", – пишуть в коментарях.

Скриншот

Скриншот

Facebook Катерина Чижик

Скриншот

Скриншот

Facebook Катерина Чижик

Скриншот

Скриншот

Facebook Катерина Чижик

Скриншот

Скриншот

Facebook Катерина Чижик

По телевізору показують російські канали

По телевізору показують російські канали

Facebook Катерина Чижик

Раніше OBOZREVATEL писав, що НАК "Нафтогаз" підтвердив, що Європейська комісія порекомендувала Росії укласти довгостроковий контракт з Україною щодо газу.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
Новини Новоросії Росія - країна-агресор Служба безпеки України російські телеканали Донбас заборона
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
До того уже людям мозги засрали пропагандой, что не очень хорошая советская политика запрещать и не пущать уже кажется хорошей и правильной даже самым ярым декоммунизаторам и антисоветчикам. Новая реальность - Хомо Украиникус.
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1
Хо Хол
Хо Хол
В чем проблема НЕ СМОТРЕТЬ? Страшно, что люди услышат правду?
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3
1
Хо Хол
Хо Хол
Он Алекс, так на этих каналах порно показывают, дегенepaт? Порно как бы итак есть в числе кабельных каналов. Смотреть НИКТО не запрещает.
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Он Алекс
Он Алекс
Хо Хол, включите на России порно каналы , снимите запреты , в чем проблема не смотреть ?
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