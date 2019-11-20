"Раша і сепар ТБ": на Дніпропетровщині спалахнув скандал через трансляцію заборонених каналів

У Дніпропетровській області через цифрові тюнери транслюють заборонені телеканали Росії та "Новоросії".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтерка Катерина Чижик.

"А тим часом у Дніпропетровській області на "Т2" триває трансляція "раша і сепар ТБ". Це і є інформаційна капітуляція. Якщо ми допустимо зомбування громадян через ворожі канали", – написала вона.

По телевізору показують канали "Новоросії" Facebook Катерина Чижик

Чижик закликала жителів Новомосковська, Черкаського та Гвардійського перевірити, чи бачать вони за своїми цифровими тюнерами канали Росії та бойовиків на Донбасі. А потім зафіксувати цей факт можливими способами й повідомити в Службу безпеки України на гарячу лінію.

Facebook Катерина Чижик Скріншот

У коментарях користувачі пишуть, що заборонені телеканали транслюються не тільки на Дніпропетровщині. За словами Андрія Ляшенка, у Запорізькій області це триває вже кілька років, а звернення до СБУ не дало жодної реакції.

"І це у нас під носом! Слів немає",

"Жах. Це вже потрібно зовсім вижити з розуму",

"У сенсі? Що за х..ня відбувається", – пишуть в коментарях.

Скриншот Facebook Катерина Чижик

Скриншот Facebook Катерина Чижик

Скриншот Facebook Катерина Чижик

Скриншот Facebook Катерина Чижик

По телевізору показують російські канали Facebook Катерина Чижик

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