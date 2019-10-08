"Хамство і свавілля зашкалюють!" Під Дніпром натовп підлітків познущався над чоловіком

У Кам'янському Дніпропетровської області четверо підлітків вдень розпивали пиво посеред дитячого майданчика.

Приборкати хуліганів спробував місцевий житель, однак ті влаштували розправу. Про це розповіла очевидиця конфлікту Anna Gamboni у Facebook-спільноті "Типовий Дніпродзержинськ".

У Дніпрі натовп підлітків познущався над чоловіком Nur.kz

"Молодняк організував розпиття пива на території дитячого майданчика. Літній чоловік намагався їх прогнати, у відповідь –глузування, вимоги даних ПІБ, один з малолітніх (з телефоном в руках) розповідав, що він родич дільничого на прізвище Сорока і йому, мовляв, все можна. Знімали все на телефон, довели старого до істерики", – повідомила очевидиця.

Для того, щоб провчити малолітніх бешкетників, жінка викликала поліцію, проте ті встигли втекти до приїзду правоохоронців.

У Кам'янському натовп підлітків познущався над чоловіком Facebook-спільнота "Типовий Дніпродзержинськ"

У Кам'янському натовп підлітків познущався над чоловіком Facebook-спільнота "Типовий Дніпродзержинськ"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині вчителька знущалася над третьокласниками. В одній зі шкіл Кам'янського вчителька молодших класів влаштувала розправу над третьокласниками прямо посеред уроку. Жінка принижувала, грубіянила й погрожувала учням, які, на її погляд, неналежно поводилися.

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