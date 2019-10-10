"Думала, зірветься вниз": в Дніпрі дитина повисла з балкона 10 поверху

У Дніпрі 9 жовтня мешканців житлового масиву Тополя-2 налякала дитина, яка перелізла через залізну перегородку і повисла з балкона 10 поверху.

Небезпечну розвагу хлопчик влаштував у гостях у своєї сусідки. Про це повідомили у Facebook-спільноті "Типичный Тополь".

У Дніпрі дитина повисла з балкона 10 поверху Миртесен

"Приблизно годину тому спостерігала картину, як діти (4-5 клас), хлопчик і дівчинка, стояли на загальному балконі 10 поверху, після чого хлопчик взявся за залізну перегородку і переліз через балкон. Він повис з 10-го поверху всім тілом, водночас йому було весело. Я втратила дар мови, думала, що дитина зірветься вниз", – розповіла учасниця спільноти.

На щастя, внаслідок витівки ніхто не постраждав. Запобігти падінню вдалося очевидиці.

"Я з переляку голосно крикнула: "Що ви виробляєте?", після чого хлопчик заліз назад. Його подруга втекла до себе додому, а сам він через дві-три хвилини вискочив із під'їзду й зник між будинків", - написала авторка публікації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в річці знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки. Дитина зірвалася з мосту і впала у воду. Рятувальники розшукали труп на дні водойми і доставили його на берег за допомогою гумового човна.

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