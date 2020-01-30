П'ять тисяч доларів за померлих: у Дніпрі жінку затримали за дивний хабар. Фото і відео

У Дніпрі затримали співробітницю ритуального бюро, яка хотіла систематично отримувати інформацію від поліції про померлих людей.

За це вона запропонувала хабар правоохоронцю у розмірі п'яти тисяч доларів. Жінку зловили "на гарячому" під час передачі грошей, повідомили на сайті Національної поліції України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Начальник Соборної відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП попередив "бізнес-леді", що пропозиція є злочином, однак її це не зупинило.

У Дніпрі жінку затримали за дивний хабар ГУНП в Дніпропетровській області

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

"Кошти вилучені, як речові докази. Жінку затримали в порядку ст.208 КПК України. Готується оголошення про підозру. За підкуп посадової особи їй загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років", – повідомили в поліції.

У Дніпрі жінку затримали за дивний хабар ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що під час отримання частини хабара в загальному розмірі 325 тисяч гривень затримали в.о. директора держпідприємства "Закарпатський облавтодор" та начальника відділу його філії.

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