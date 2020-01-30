Головна Новини
30 січня • оновлено в 08:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Карина Бондаренко

П'ять тисяч доларів за померлих: у Дніпрі жінку затримали за дивний хабар. Фото і відео

649
Читати матеріал російською

У Дніпрі затримали співробітницю ритуального бюро, яка хотіла систематично отримувати інформацію від поліції про померлих людей.

За це вона запропонувала хабар правоохоронцю у розмірі п'яти тисяч доларів. Жінку зловили "на гарячому" під час передачі грошей, повідомили на сайті Національної поліції України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Начальник Соборної відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП попередив "бізнес-леді", що пропозиція є злочином, однак її це не зупинило.

Новини
Лежали на підлозі в "АТБ": у Кривому Розі чоловік знайшов і повернув 10 тисяч доларів
У Дніпрі жінку затримали за дивний хабар

У Дніпрі жінку затримали за дивний хабар

ГУНП в Дніпропетровській області

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

"Кошти вилучені, як речові докази. Жінку затримали в порядку ст.208 КПК України. Готується оголошення про підозру. За підкуп посадової особи їй загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років", – повідомили в поліції.

У Дніпрі жінку затримали за дивний хабар

У Дніпрі жінку затримали за дивний хабар

ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що під час отримання частини хабара в загальному розмірі 325 тисяч гривень затримали в.о. директора держпідприємства "Закарпатський облавтодор" та начальника відділу його філії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
хабар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги