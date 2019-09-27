П'яний чоловік влаштував стрілянину в кафе у Кам'янському

У кафе на бульварі Будівельників в Кам'янському Дніпропетровської області п'яний клієнт влаштував стрілянину.
Повідомлення надійшло від адміністратора закладу, передає пресслужба поліції охорони Дніпропетровської області.
П'яний чоловік відкрив стрілянину у кафе в Кам'янському
newsmakers.com.ua
"Як з'ясувалося, правопорушник відпочивав у кафе зі знайомою. Чимало випивши, чоловік вирішив похвалитися пістолетом, щойно придбаним в мережі інтернет", – сказано в повідомленні.
Молодий чоловік двічі вистрілив в стіну, налякавши оточуючих, і продовжив відпочивати.
На місце події прибули правоохоронці й затримали порушника.
В ході інциденту ніхто не постраждав.
Поліція вилучила у затриманого предмет, схожий на пістолет.
Дебошир виявився місцевим жителем 1992 року народження.
Його доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування обставин події.
Фото затриманого
Пресслужба поліції охорони Дніпропетровської області
У чоловіка вилучили пістолет
Пресслужба поліції охорони Дніпропетровської області
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі двоє чоловіків влаштували стрілянину біля зупинки громадського транспорту на Січеславській набережній. Поруч з місцем події поліцейські знайшли 3 гільзи.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!