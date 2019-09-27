Головна Новини
27 вересня • оновлено в 18:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

П'яний чоловік влаштував стрілянину в кафе у Кам'янському

499 Читати матеріал російською

У кафе на бульварі Будівельників в Кам'янському Дніпропетровської області п'яний клієнт влаштував стрілянину.

Повідомлення надійшло від адміністратора закладу, передає пресслужба поліції охорони Дніпропетровської області.

П'яний чоловік відкрив стрілянину у кафе в Кам'янському

П'яний чоловік відкрив стрілянину у кафе в Кам'янському

newsmakers.com.ua

"Як з'ясувалося, правопорушник відпочивав у кафе зі знайомою. Чимало випивши, чоловік вирішив похвалитися пістолетом, щойно придбаним в мережі інтернет", – сказано в повідомленні.

Новини
На Львівщині учасник ДТП влаштував стрілянину

Молодий чоловік двічі вистрілив в стіну, налякавши оточуючих, і продовжив відпочивати.

На місце події прибули правоохоронці й затримали порушника.

В ході інциденту ніхто не постраждав.

Поліція вилучила у затриманого предмет, схожий на пістолет.

Новини
У Києві відкрили стрілянину посеред вулиці: що трапилося

Дебошир виявився місцевим жителем 1992 року народження.

Його доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування обставин події.

Фото затриманого

Фото затриманого

Пресслужба поліції охорони Дніпропетровської області

У чоловіка вилучили пістолет

У чоловіка вилучили пістолет

Пресслужба поліції охорони Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі двоє чоловіків влаштували стрілянину біля зупинки громадського транспорту на Січеславській набережній. Поруч з місцем події поліцейські знайшли 3 гільзи.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
стрілянина поліція Кам'янське
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel