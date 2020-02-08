Протягнув кілька метрів: в Дніпрі трамвай протаранив автомобіль ВАЗ. Фото

У суботу, 8 лютого, в Дніпрі в районі перехрестя проспекту Миру та Вільного провулка зіткнулися ВАЗ-21099 і трамвай № 19.

В результаті аварії рух електротранспорту тимчасово заблоковано. Про це повідомив Інформатор.

Водій автомобіля виїхав на перехрестя, але не поступився дорогою трамваю, який тільки від'їхав від зупинки. Трамвай протягнув автомобіль кілька метрів.

Подія обійшлася без постраждалих. Водій автомобіля відбувся лише переляком, як і частина пасажирів, які знаходилися в трамваї.

ВАЗ отримав серйозні пошкодження - його лівий бік зім'яло від удару, а права задня двері деформувалися в результаті зіткнення з огорожею.

Трамвай протаранив ВАЗ Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Сергія Єфремова зіткнулися три автомобілі - Toyota, Daewoo і Mercedes. За словами учасників ДТП, дівчина, яка керувала автомобілем Mercedes, була п'яна і зникла з місця аварії.

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