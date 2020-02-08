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9 лютого • оновлено в 03:09
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Ігор Кравченко

Протягнув кілька метрів: в Дніпрі трамвай протаранив автомобіль ВАЗ. Фото

1.4т
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У суботу, 8 лютого, в Дніпрі в районі перехрестя проспекту Миру та Вільного провулка зіткнулися ВАЗ-21099 і трамвай № 19.

В результаті аварії рух електротранспорту тимчасово заблоковано. Про це повідомив Інформатор.

Водій автомобіля виїхав на перехрестя, але не поступився дорогою трамваю, який тільки від'їхав від зупинки. Трамвай протягнув автомобіль кілька метрів.

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Подія обійшлася без постраждалих. Водій автомобіля відбувся лише переляком, як і частина пасажирів, які знаходилися в трамваї.

ВАЗ отримав серйозні пошкодження - його лівий бік зім'яло від удару, а права задня двері деформувалися в результаті зіткнення з огорожею.

Трамвай протаранив ВАЗ

Трамвай протаранив ВАЗ

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Сергія Єфремова зіткнулися три автомобілі - Toyota, Daewoo і Mercedes. За словами учасників ДТП, дівчина, яка керувала автомобілем Mercedes, була п'яна і зникла з місця аварії.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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