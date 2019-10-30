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30 жовтня • оновлено в 08:27
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Проткнула ножем: під Дніпром жінка по-звірячому вбила співмешканця

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У Покрові Дніпропетровської області поліцейські затримали жінку, яка завдала співмешканцю смертельне ножове поранення.

Встановлено, що жінка вже відбувала покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Під Дніпром жінка по-звірячому вбила співмешканця

Під Дніпром жінка по-звірячому вбила співмешканця

Первый ульяновский портал

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Повідомлення про смерть чоловіка надійшло в Покровське відділення поліції від медиків 28 жовтня близько 20-ї години. Поліцейські виїхали на місце і з'ясували, що між співмешканцями виникла побутова сварка, під час якої 40-річна жінка встромила ніж у ногу 41-річному чоловікові. Від отриманого поранення потерпілий помер.

Слідчим відділом розпочато досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення жінці підозри по ч. 2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Зараз жінка затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник силою виволік пасажирку з салону. Нетверезій пасажирці не вдалося переконати шофера взяти її безкоштовно, тому вона взяла маршрутку штурмом. Для заспокоєння дебоширки чоловікові довелося застосувати силу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція вбивство розслідування
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