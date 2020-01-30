Протаранив на перехресті: жахлива ДТП з дитиною у Дніпрі потрапила на відео

У четвер, 30 січня, у Дніпрі на перетині проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика зіткнулися ВАЗ і Chevrolet.
В результаті аварії постраждав водій першого авто, також у машині перебував пасажир із маленькою дитиною, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами водія Chevrolet, він рухався вниз по проспекту Поля на зелений сигнал світлофора, коли з проспекту Орлика виїхав автомобіль ВАЗ.
ДТП у Дніпрі
Інформатор
"Я спробував здати вліво, але водій ВАЗ мене не бачив і продовжував їхати прямо. Я їхав на зелений, у мене залишалося ще близько 15 секунд часу. У мене виходу не було, і я в'їхав просто в нього", – розповів водій Chevrolet.
ДТП у Дніпрі
Інформатор
На місці події працювали поліція і медики. Обставини зіткнення встановить слідчий з ДТП.
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
Момент зіткнення зафіксувала камера:
ДТП у Дніпрі
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що у середу, 29 січня, на Криворізькому шосе під Дніпром трапилося відразу три ДТП, де зіштовхнулися сім автомобілів.
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