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30 січня • оновлено в 14:47
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Протаранив на перехресті: жахлива ДТП з дитиною у Дніпрі потрапила на відео

1.3т
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У четвер, 30 січня, у Дніпрі на перетині проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика зіткнулися ВАЗ і Chevrolet.

В результаті аварії постраждав водій першого авто, також у машині перебував пасажир із маленькою дитиною, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами водія Chevrolet, він рухався вниз по проспекту Поля на зелений сигнал світлофора, коли з проспекту Орлика виїхав автомобіль ВАЗ.

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ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

"Я спробував здати вліво, але водій ВАЗ мене не бачив і продовжував їхати прямо. Я їхав на зелений, у мене залишалося ще близько 15 секунд часу. У мене виходу не було, і я в'їхав просто в нього", – розповів водій Chevrolet.

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

На місці події працювали поліція і медики. Обставини зіткнення встановить слідчий з ДТП.

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Момент зіткнення зафіксувала камера:

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що у середу, 29 січня, на Криворізькому шосе під Дніпром трапилося відразу три ДТП, де зіштовхнулися сім автомобілів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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