Протаранив на перехресті: жахлива ДТП з дитиною у Дніпрі потрапила на відео

У четвер, 30 січня, у Дніпрі на перетині проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика зіткнулися ВАЗ і Chevrolet.

В результаті аварії постраждав водій першого авто, також у машині перебував пасажир із маленькою дитиною, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами водія Chevrolet, він рухався вниз по проспекту Поля на зелений сигнал світлофора, коли з проспекту Орлика виїхав автомобіль ВАЗ.

ДТП у Дніпрі Інформатор

"Я спробував здати вліво, але водій ВАЗ мене не бачив і продовжував їхати прямо. Я їхав на зелений, у мене залишалося ще близько 15 секунд часу. У мене виходу не було, і я в'їхав просто в нього", – розповів водій Chevrolet.

ДТП у Дніпрі Інформатор

На місці події працювали поліція і медики. Обставини зіткнення встановить слідчий з ДТП.

ДТП у Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Момент зіткнення зафіксувала камера:

ДТП у Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що у середу, 29 січня, на Криворізькому шосе під Дніпром трапилося відразу три ДТП, де зіштовхнулися сім автомобілів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!