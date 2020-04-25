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25 квітня • оновлено в 14:24
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Прокурора Дніпропетровської області спіймали на великому хабарі

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Співробітника Дніпропетровської місцевої прокуратури спіймали на хабарі в розмірі семи тисяч доларів.

За попередньою інформацією, прокурор вимагав та отримав гроші від місцевої жительки, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Затримали прокурора Дніпропетровської області

Затримали прокурора Дніпропетровської області

Як стало відомо, підозрюваний обіцяв посприяти в закритті кримінального виробництва за фактом зберігання наркотичних речовин, де фігурувала жінка.

У пресслужбі відзначили, в разі відмови прокурор погрожував направити в суд обвинувальний акт щодо місцевої жительки.

Затримання прокурора Дніпропетровської області

Затримання прокурора Дніпропетровської області

Пресслужба ДБР

На даний момент тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу.

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Затримання прокурора Дніпропетровської області

Затримання прокурора Дніпропетровської області

Пресслужба ДБР

Затримання прокурора Дніпропетровської області

Затримання прокурора Дніпропетровської області

Пресслужба ДБР

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в селищі Слобожанське Дніпропетровської області при загадкових обставинах померла однорічна дитина. Головною версією правоохоронців є вбивство.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
затримання
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
жадный, не поделился. А если бы принял "участие" в подарке генпрокурорше - и дальше бы "колядовал". Ей, небось, уже новые часы нужны. Старые засветились.
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