Проїхав перехрестя на "червоний": в Дніпрі сталася серйозна ДТП з постраждалими

У середу, 4 грудня, на перехресті вулиць Генерала Пушкіна і Запорізького шосе зіткнулися Suzuki та Chevrolet. В аварії постраждали чоловік і дитина.

ДТП сталася близько 9:00, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією від поліції, водій Chevrolet проїхав перехрестя на "червоний", чим і спровокував аварію.

У Дніпрі сталася серйозна ДТП з постраждалими Інформатор

Постраждалу дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню в стабільному стані. Чоловіка "швидка" забрала в міську лікарню №16 з попереднім діагнозом - перелом ноги.

На місці аварії утворився затор. Правоохоронці почали з'ясовувати деталі того, що сталося.

ДТП з постраждалими в Дніпрі Інформатор

ДТП з постраждалими в Дніпрі Інформатор

ДТП з постраждалими в Дніпрі Інформатор

ДТП з постраждалими в Дніпрі Інформатор

ДТП з постраждалими в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі через обрив проводу встали тролейбуси. В районі вул. Березинській стався обрив контактного проводу.

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