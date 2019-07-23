Привласнила соцвиплати на дітей: мешканку Кам'янського судять за шахрайство

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно мешканки Каменського (Дніпропетровська область), яка незаконним шляхом отримала 400 тис. гривень соціальних виплат.

Обвинувачена отримувала гроші протягом двох років, передає пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Мешканка Кам'янського привласнювала соцвиплати на дітей Сегодня

Правоохоронці встановили, що в 2014 році жінка стала опікуном п'ятьох дітей своїх родичів, мати яких позбавили батьківських прав, і почала отримувати соцдопомогу.

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Однак після того, як в 2017 році дітей повернули на виховання рідної матері, жінка ввела в оману держслужбовців і продовжила отримувати виплати.

Таким чином, протягом двох років вона незаконно отримала майже 400 тис. гривень.

Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Жовтих Водах Дніпропетровської області співробітники інтернату привласнили гроші, які були призначені для дітей.

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