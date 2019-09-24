Головна Новини
24 вересня • оновлено в 14:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Приніс речі в ліс: під Дніпром за дивних обставин зник чоловік

851 Читати матеріал російською

У Кам'янському Дніпропетровської області 23 вересня місцеві жителі виявили техніку і взуття невідомого чоловіка, які були залишені дивним чином.

Речі знайшли близько каналу і віднесли їх до чергової частини поліції. Про це OBOZREVATEL стало відомо з повідомлення в групі ""Типичный Днепродзержинск" в Facebook.

Як видно на фото, на землі невідомий залишив ноутбук, телефон, колонку, зарядні пристрої, флягу, кросівки та інші речі.

У Кам'янському знайшли речі невідомого чоловіка

У Кам'янському знайшли речі невідомого чоловіка

"Типичный Днепродзержинск" в Facebook

"Абсолютно незрозуміло, навіщо людина принесла в ліс таку кількість техніки та куди вона пропала, залишивши навіть взуття і наручний годинник", - написали в групі.

Новини
Приїхало п'ять швидких: у Дніпрі трапилася страшна ДТП із автобусом

Як повідомила старший інспектор сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко, власника техніки встановили та знайшли. За інформацією OBOZREVATEL, чоловік психічно болен і перебуває на лікуванні.

"Ті, хто кажуть, що бачили його напівголим в різних районах міста в неадекватному стані - не брешуть, це він. Що з ним сталося або відбувається - незрозуміло. Потрібно допомогти та дізнатися, в чому причина. Якщо звичайно він живий ..", - повідомили знайомі зниклого.

Скріншот

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що вночі 23 вересня в Дніпрі на з'їзді з Кайдацького мосту автомобіль Chevrolet Evanda на швидкості 200 км / год врізався в ліхтарний стовп. Машину розірвало на частини.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
зникла людина Кам'янське
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel