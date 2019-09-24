Приніс речі в ліс: під Дніпром за дивних обставин зник чоловік

У Кам'янському Дніпропетровської області 23 вересня місцеві жителі виявили техніку і взуття невідомого чоловіка, які були залишені дивним чином.

Речі знайшли близько каналу і віднесли їх до чергової частини поліції. Про це OBOZREVATEL стало відомо з повідомлення в групі ""Типичный Днепродзержинск" в Facebook.

Як видно на фото, на землі невідомий залишив ноутбук, телефон, колонку, зарядні пристрої, флягу, кросівки та інші речі.

У Кам'янському знайшли речі невідомого чоловіка "Типичный Днепродзержинск" в Facebook

"Абсолютно незрозуміло, навіщо людина принесла в ліс таку кількість техніки та куди вона пропала, залишивши навіть взуття і наручний годинник", - написали в групі.

Як повідомила старший інспектор сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко, власника техніки встановили та знайшли. За інформацією OBOZREVATEL, чоловік психічно болен і перебуває на лікуванні.

"Ті, хто кажуть, що бачили його напівголим в різних районах міста в неадекватному стані - не брешуть, це він. Що з ним сталося або відбувається - незрозуміло. Потрібно допомогти та дізнатися, в чому причина. Якщо звичайно він живий ..", - повідомили знайомі зниклого.

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що вночі 23 вересня в Дніпрі на з'їзді з Кайдацького мосту автомобіль Chevrolet Evanda на швидкості 200 км / год врізався в ліхтарний стовп. Машину розірвало на частини.

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