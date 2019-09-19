Прикинулися працівниками СБУ: в Дніпрі затримали небезпечне угруповання

У Дніпрі викрили угруповання здирників, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України.

Банда вимагала гроші від місцевих представників комерційних структур, представляючись правоохоронцями, повідомили в пресслужбі державного органу.

Затримали угрупування UA.NEWS

Як з'ясувалося, учасники групи, які видавали себе за співробітників СБУ, слідчих поліції і "злодіїв у законі", зробили розбій і вимагали від підприємця 300 тисяч доларів.

У разі несплати грошей зловмисники погрожували чоловіку та його близьким родичам насильством і фізичною розправою.

Також для заволодіння бізнесом підприємця зловмисники змушували його підписати відповідні документи.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання бандою частини суми в розмірі 100 тисяч доларів.

Так, під час передавання чергового "траншу" правоохоронці затримали одного з учасників угруповання.

Нині затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Зазначимо, що в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 187 (розбій) та 189 (вимагання) КК України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників банди.

Затримали угрупування Пресслужба СБУ

Затримали угрупування Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині, виконуючи завдання, загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Олександр Іваньков.

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