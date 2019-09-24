Приїхало п'ять швидких: у Дніпрі трапилася страшна ДТП із автобусом

Вранці 24 вересня в Дніпрі на Зоряному бульварі зіткнулися маршрутка №146 з пасажирами і вантажівка КрАЗ.

За попередньою інформацією, в аварії постраждали 11 осіб. На місце події приїхало п'ять машин швидкої допомоги, повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Пасажирів із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарень міста.

За словами очевидців, вантажівка проїхала на червоний сигнал світлофора. Відомо, що маршрутка № 146 рухалася до "Дафі" з боку проспекту Богдана Хмельницького, а КрАЗ повертав із Запорізького шосе на Зоряний бульвар. Аварія трапилася близько 8 ранку.

ДТП з маршруткою біля ТРЦ "Дафі" в Дніпрі Telegram-канал "Х**овий Дніпро".

Як видно на фото, від сильного удару в автобусі погнулися сидіння і вирвало верхній поручень. На місці ДТП працює поліція і медики.

34 канал

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Раніше OBOZREVATEL писав, що вночі 23 вересня у Дніпрі на з'їзді з Кайдацького мосту автомобіль Chevrolet Evanda на швидкості 200 км/год врізався у ліхтарний стовп. Водій загинув на місці.

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