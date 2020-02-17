Правоохоронці влаштували масштабний обшук в КБ "Південне": озвучена причина

Поліція провела масштабні обшуки в корпусах конструкторського бюро "Південне" ім М.К Янгеля в Дніпрі через тендер, що не відбувся.

Про це повідомляє видання AIN з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Так, згідно з матеріалами судової ухвали, яка поки що не опублікована в реєстрі, восени 2018 року КБ "Південне" взяло участь в торгах за покупку будинків в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, 151, 151Д і 151Р. В рахунок гарантійного внеску підприємство перерахувало 5% вартості - 1 млн гривень.

КБ "Південне" в Дніпрі yuzhnoye.com

Однак після перемоги на аукціоні решту суми КБ "Південне" відправляти не стало і аукціон визнали таким, що не відбувся. Застава залишилася на рахунку товарної біржі. Це правоохоронці розглядають як невиконання або неналежне виконання службових обов'язків з боку представників КБ.

ain.ua

Слідство встановило, що керівництво КБ "Південного" відмовилося добровільно передати документи для з'ясування обставин. Позов обгрунтований як найбільш ефективний спосіб пошуку і вилучення документів, суд з аргументацією погодився.

ain.ua

В ході обшуку правоохоронці могли отримати доступ до річного плану закупівель КБ за 2018-2019 роки, документам з купівлі нерухомості, проведення тендеру, актам покупки і прийому нерухомості і так далі.

ain.ua

За даними видання, обшук провели в тому числі і в кабінеті генерального директора з організаційно-економічних питань, а також головного економіста компанії Олександра Камишова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що гендиректор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов виписав собі премію більше ніж на 600 тисяч гривень.

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