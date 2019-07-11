Пожежа в шахті під Дніпром: стало відомо про стан постраждалих

На Дніпропетровщині вже добу горить шахта імені Сташкова. Зараз проводять усі заходи, щоб ліквідувати задимлення.

Станом на 11:00 11 липня, з шістьох постраждалих — двоє вийшли на роботу, а троє планують приступити до неї в свої зміни, повідомили в ДТЕК "Павлоградвугілля".

Задимлення на шахті Спутник

Як зазначається, один потерпілий, який скаржився на першіння в горлі через дим, нині в Тернівській міськлікарні. Опіків у нього немає.

Усі ці дні підприємство не виконуватиме роботу з видобутку і проходки. У шахті перебувають лише представники ВГРЗ і співробітники, які задіяні в ліквідації НП.

Керівництвом компанії і підприємства вживаються всі необхідні заходи для оперативної стабілізації ситуації на шахті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині з шахти евакуювали людей.

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