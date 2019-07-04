У Дніпрі трапилася масштабна пожежа: фото і відео вогняного "пекла"

У Дніпрі в районі житлового масиву Ігрень згоріло поле. Рятувальники гасили стерню увечері 3 липня понад три години. Вогонь знищив близько трьох гектарів.

На місці події працювало відразу кілька бригад рятувальників, оскільки осередків займання було кілька, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Що стало причиною загоряння — невідомо.

У Дніпрі горіло поле Інформатор

Пожежу гасили понад 3 години Інформатор

Інформатор

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі, біля сіл Широкине і Бердянське, спалахнула масштабна пожежа, яка загрожувала позиціям українських військових. Місцева влада не виключає можливості диверсії.

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