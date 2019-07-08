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Поворот не туди: під Дніпром мотоцикліст потрапив під колеса "ВАЗу". Фото

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8-го липня в Кривому Розі на Дніпровському шосе сталося ДТП.

Автомобіль "ВАЗ", який рухався з боку автовокзалу і збирався повертати навпроти зупинки, зіткнувся з мотоциклом. Про це повідомляє "0564".

Новини
Стало відомо про серйозне ДТП з українською співачкою: фото

Поліція на місці ДТП

Поліція на місці ДТП

інформатор

Водій двоколісного не встиг зупинитися, щоб пропустити автомобіль. В результаті аварії він отримав незначні удари і садна. Потерпілого не госпіталізували.

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

0564.ua

постраждав мотоцикліст

постраждав мотоцикліст

0564.ua

На місці ДТП працюють співробітники правоохоронних органів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ДТП з поліцейським загинула сім'я.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ДніпроДТПаваріяполіція
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