Поворот не туди: під Дніпром мотоцикліст потрапив під колеса "ВАЗу". Фото

8-го липня в Кривому Розі на Дніпровському шосе сталося ДТП.

Автомобіль "ВАЗ", який рухався з боку автовокзалу і збирався повертати навпроти зупинки, зіткнувся з мотоциклом. Про це повідомляє "0564".

Поліція на місці ДТП інформатор

Водій двоколісного не встиг зупинитися, щоб пропустити автомобіль. В результаті аварії він отримав незначні удари і садна. Потерпілого не госпіталізували.

ДТП в Кривому Розі 0564.ua

постраждав мотоцикліст 0564.ua

На місці ДТП працюють співробітники правоохоронних органів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ДТП з поліцейським загинула сім'я.

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