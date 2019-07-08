Поворот не туди: під Дніпром мотоцикліст потрапив під колеса "ВАЗу". Фото

8-го липня в Кривому Розі на Дніпровському шосе сталося ДТП.
Автомобіль "ВАЗ", який рухався з боку автовокзалу і збирався повертати навпроти зупинки, зіткнувся з мотоциклом. Про це повідомляє "0564".
Поліція на місці ДТП
інформатор
Водій двоколісного не встиг зупинитися, щоб пропустити автомобіль. В результаті аварії він отримав незначні удари і садна. Потерпілого не госпіталізували.
ДТП в Кривому Розі
0564.ua
постраждав мотоцикліст
0564.ua
На місці ДТП працюють співробітники правоохоронних органів.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ДТП з поліцейським загинула сім'я.
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