Повісився на футболці: в Дніпрі виявили тіло чоловіка. Фото самогубці

У середу, 3 липня, в Дніпрі виявили тіло 79-річного чоловіка. Він повісився на своїй футболці недалеко від будинку.

Чоловік пішов з дому за 5 днів до смерті, нічого не сказавши близьким. Після цього родичі звернулися в поліцію за допомогою, повідомляє Інформатор.

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Тіло чоловіка виявили кінологи, які займалися його пошуком. За попередньою інформацією, він повісився на футболці недалеко від свого будинку.

Чоловік повісився недалеко від будинку Інформатор

Подія трапилася в балці на вулиці Юрія Кондратюка. Точну причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.

Тіло виявили в балці Інформатор

Йому було 79 років Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині чоловік згорів у власній квартирі.

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