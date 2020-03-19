Повернулися з Франції: з'явилися подробиці про заражених коронавірусом у Дніпрі

Коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили у сімейної пари, яка нещодавно повернулася з Франції.
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Хворі викликали машину швидкої допомоги, коли запідозрили у себе симптоми COVID-19. У пресслужбі Дніпропетровської обласної ради розповіли, що бригада лікарів до них приїжджала в захисний костюмах.
Коронавірус в Дніпрі
Інформатор
На даний момент заражені ізольовані і перебувають у боксах Дніпровської міської лікарні №21.
"Відчувають себе задовільно. Їх контакти зараз встановлюються. Здійснюються заходи щодо блокування поширення", – йдеться в повідомленні.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області 19 березня підтвердили два перші випадки коронавірусу COVID-19. Уточнюється, що інфіковані нещодавно повернулися з-за кордону.
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