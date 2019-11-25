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25 листопада • оновлено в 13:21
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Аліна Рашевська

Повело на узбіччя: в Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом. Фото

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У Дніпрі в ніч на 25 листопада на Слобожанському проспекті перекинувся автомобіль Mazda.

ДТП сталася навпроти ЖК "Дніпровська Брама". Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

У Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

Інформатор

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Відомо, що Mazda рухалася по проспекту з боку Підгороднього. Водій прилаштувався в правий крайній ряд, коли раптом втратив управління і влетів в огорожу. В результаті зіткнення іномарка втратила колесо і перекинулася на дах.

На місце аварії відразу направили патрульний екіпаж, бригаду швидкої допомоги і рятувальників. У пригоді ніхто не постраждав, водій відбувся легким переляком.

Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

У Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

У Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

Інформатор

У Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

У Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

Інформатор

У Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

У Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі п'яний чоловік вискочив під колеса ВАЗа. Від удару дніпрянин ногою лобове скло, після чого відшатнувся, вдарився головою і впав.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія авто
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