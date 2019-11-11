Повалив на землю й бив кулаками: у Дніпрі чоловіки влаштували публічну бійку. Фото й відео

У Дніпрі 10 листопада двоє чоловіків прилюдно влаштували кулачні бої посеред Європейської площі.

Згодом одного з хуліганів забрала швидка. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі чоловіки влаштували публічну бійку Скриншот

Як стало відомо, інцидент трапився в неділю ввечері на центральній площі міста. Словесна сутичка між двома чоловіками швидко переросла в бійку. До цього вони перебували в компанії ще декількох молодиків, проте потім продовжили з'ясовувати стосунки наодинці.

У Дніпрі чоловіки влаштували публічну бійку Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

У конфлікт негайно втрутилися патрульні. Один із його учасників встиг отримати серйозні травми, його госпіталізували в лікарню.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в маршрутці познущалися над пасажиркою з інвалідністю. Дівчину виштовхали до виходу, де вона через відсутність опори ледь не перекинулася з візка на підлогу. У салоні автобуса були відсутні місця для людей з інвалідністю – їх замінили звичайними сидіннями.

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