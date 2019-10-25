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25 жовтня • оновлено в 15:25
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"Повалив і почав гризти": під Дніпром собака напав на 2-річну дитину

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 24 жовтня бродячий собака накинувся на 2-річну дитину.

Інцидент стався в Тернівському районі міста близько 9:00. Про це повідомляє інформаційний ресурс "Весь Кривий Ріг".

У Кривому Розі собака напав на дитину

У Кривому Розі собака напав на дитину

Весь Кривий Ріг

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За словами очевидиці, напад стався неподалік від зупинки "Вогник". Великий собака темно-попелястого забарвлення раптово повалив дитину на землю і почав гризти.

Потерпілого вчасно врятували від зубів хижака перехожі, проте собака продовжує становити небезпеку для інших містян.

Під Дніпром собака напав на 2-річну дитину

Під Дніпром собака напав на 2-річну дитину

Весь Кривий Ріг

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують горе-матір, яка втекла від лікарів з побитою дитиною. За попередньою інформацією, жінка сама її побила. Поліція продовжує пошуки жінки.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
покусав собака постраждала дитина дитина
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