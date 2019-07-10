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Потужний вибух в Дніпрі: з'явилися свіжі дані про постраждалих дітей

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Діти, постраждалі 1 липня від вибуху в селі Пашена Балка Дніпропетровської області, все ще в лікарні.

Двоє дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії, ще четверо - в травматології, повідомляє dnepr.info.

16-річний Олександр Гаркуша, який постраждав від вибуху найбільше, вже переніс дві важкі операції і ампутацію трьох пальців на руці. Крім того, в тілі хлопця досі знаходиться осколок. Йому доведеться перенести ще кілька операцій.

Два дні тому 5-річного потерпілого перевели до відділення ендовідеохірургії в стані ближче до середньої тяжкості. Лікарі запевняють, що загрози його життю зараз немає.

На Дніпропетровщині діти постраждали від вибуху

На Дніпропетровщині діти постраждали від вибуху

Facebook Гліба Пригунова

Як розповів батько одного з хлопчиків, батьки інших дітей намагаються звинуватити в пригоді 16-річного хлопця. За їх словами, хлопчик приніс боєприпас на дитячий майданчик.

Батько Олександра Гаркуші заперечує це. Він повідомив, що син помітив, як діти грають боєприпасом і хотів відкинути його. Але коли хлопчик взяв гранату в руки, стався вибух. 16-річний Олександр навчається на другому курсі військово-спортивного ліцею.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Пашена Балка Дніпропетровської області 1 липня шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.

В результаті вибуху поранення отримали шість неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки. Найстаршому – 16.

Пізніше з'явилися фотографії понівечених дітей.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро вибух
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