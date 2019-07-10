Потужний вибух в Дніпрі: з'явилися свіжі дані про постраждалих дітей

Діти, постраждалі 1 липня від вибуху в селі Пашена Балка Дніпропетровської області, все ще в лікарні.

Двоє дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії, ще четверо - в травматології, повідомляє dnepr.info.

16-річний Олександр Гаркуша, який постраждав від вибуху найбільше, вже переніс дві важкі операції і ампутацію трьох пальців на руці. Крім того, в тілі хлопця досі знаходиться осколок. Йому доведеться перенести ще кілька операцій.

Два дні тому 5-річного потерпілого перевели до відділення ендовідеохірургії в стані ближче до середньої тяжкості. Лікарі запевняють, що загрози його життю зараз немає.

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Як розповів батько одного з хлопчиків, батьки інших дітей намагаються звинуватити в пригоді 16-річного хлопця. За їх словами, хлопчик приніс боєприпас на дитячий майданчик.

Батько Олександра Гаркуші заперечує це. Він повідомив, що син помітив, як діти грають боєприпасом і хотів відкинути його. Але коли хлопчик взяв гранату в руки, стався вибух. 16-річний Олександр навчається на другому курсі військово-спортивного ліцею.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Пашена Балка Дніпропетровської області 1 липня шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.

В результаті вибуху поранення отримали шість неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки. Найстаршому – 16.

Пізніше з'явилися фотографії понівечених дітей.

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