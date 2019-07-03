Зносило дахи, падали дерева: в Дніпрі пройшов потужний ураган

Вночі 2 липня в Дніпрі пройшла потужна злива і ураган. Вітер повалив близько 200 дерев по всій Дніпропетровській області. Через негоду пошкоджено понад 70 автівок.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області ураган пошкодив близько 40 будівель. У пресслужбі Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області повідомили, що вітер зніс дахи будинків.

Чотири людини постраждало через падіння дерева в Дніпрі і Кривому Розі. Один з них госпіталізований.

Дерево впало на 11 машин Facebook Віталій Литвиненко

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що всього за 19 хвилин вночі в місті впало 126 дерев. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Гілки приберемо за 36 годин", - пообіцяв заммера.

Лисенко додав, що через повалені дерева в Дніпрі не функціонує чотири трамвайні маршрути і шість тролейбусних.

Комунальники прибирають наслідки урагану в Дніпрі Facebook Михайло Лисенко

Також в результаті негоди від водопостачання відключено майже 30 тисяч абонентів на Дніпропетровщині. Через падіння дерев на газопроводи без газу залишилися 2 328 осіб.

Як повідомили на сайті "Дніпровські електромережі", станом на 12:00 3 липня, 165 населених пунктів в області знеструмлені. За ніч співробітники енергетичної компанії відновили електропостачання в 94 населених пунктах.

Городяни поділилися фотографіями наслідків зливи та буревію у мережі. На фото - вирвані з коренем дерева, пошкоджені автомобілі, будівлі та рекламні щити.

Facebook група "Ж.М. Сокіл, м. Дніпро"

Вітер розламав рекламний щит Facebook Євген Генералов

Facebook Віталій Литвиненко

Facebook група "Лівобережний 3 Дніпро"

Facebook Віталій Литвиненко

Facebook група "Актив ж / м Парус Дніпро"

Facebook група "ж / м Перемога 1-6, Дніпро"

Facebook група "Ж.М. Сокіл, м. Дніпро"

Facebook група "Кривий Ріг без цензури"

Facebook Наталія Бєляєва

Facebook Наталія Бєляєва

Facebook група "Ж.М. Сокіл, м. Дніпро"

Facebook група "Ж.М. Сокіл, м. Дніпро"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 липня, в Кривому Розі Дніпропетровської області потужна злива і ураган перетворили місто на справжній жах. Багато вулиць затопило, вітер повалив дерева і навіть балкони.

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