Потужна злива в Дніпрі затопила вулиці. Фото негоди
В ніч з 27 на 28 травня Україну накрило сильною зливою, яка затопила і кілька районів Дніпра. Найбільше постраждала вулиця Коробова – під водою опинилися проїжджаюча і пішохідна частини.
Найпроблемніші ділянки утворилися на 12 кварталі, житловому масиві Парус, Донецькому шосе і Березинській, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Вода на вулицях міста поки не убуває, адже лівневкам складно впоратися з такою великою кількістю опадів. За прогнозами синоптиків, погода залишиться такою ще кілька днів.
Аналогічна ситуація у багатьох містах України: в Одесі, Миколаєві та Харкові.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що міста України "попливли" після дощів. У деяких містах затопило цілі райони, а на дорогах утворилися гейзери.