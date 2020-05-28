Потужна злива в Дніпрі затопила вулиці. Фото негоди

Яна Коваль Події 14:31, 28.05.2020 Оновлено: 14:44, 28.05.2020

В ніч з 27 на 28 травня Україну накрило сильною зливою, яка затопила і кілька районів Дніпра. Найбільше постраждала вулиця Коробова – під водою опинилися проїжджаюча і пішохідна частини.

Найпроблемніші ділянки утворилися на 12 кварталі, житловому масиві Парус, Донецькому шосе і Березинській, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дніпро затопило через сильну зливу
Інформатор

Вода на вулицях міста поки не убуває, адже лівневкам складно впоратися з такою великою кількістю опадів. За прогнозами синоптиків, погода залишиться такою ще кілька днів.

Аналогічна ситуація у багатьох містах України: в Одесі, Миколаєві та Харкові.

У Дніпрі вулиці затопило дощовою водою
Інформатор
Намагайтеся не виходити на вулицю під час негоди
Інформатор
Злива в Дніпрі
Інформатор
Міні озеро на вулиці
Інформатор
Занадто багато опадів, ливневки не справляються
Інформатор
Виходьте на вулицю в гумових чоботях
Інформатор
Найсильніше затопило вулицю Коробова
Інформатор
У багатьох містах України ситуація ще гірше
Інформатор
Через дощ проблема утворилася на 12 кварталі, житловому масиві Парус, Донецькому шосе і Березинській
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що міста України "попливли" після дощів. У деяких містах затопило цілі райони, а на дорогах утворилися гейзери.

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Дніпро Події

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