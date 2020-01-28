"Потр*хатися з тобою хочу": в Дніпрі збоченець по телефону пропонує секс дітям. Запис розмови

У Дніпрі 27-річний збоченець по телефону пропонує секс дітям. На сполох забили батьки постраждалих в соціальних мережах.

За словами матері одного з хлопчиків, чоловік кілька разів телефонував йому, одного разу - о третій годині ночі. Про це Оксана Букач розповіла на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жінці вдалося записати телефонний дзвінок невідомого.

Артур Бойко Соцмережі

"Я беру трубку, а там хтось млосним голосом пропонує секс! Моєму неповнолітньому сину! Я в повному шоці кажу: "чувак, ти дзвониш моєму неповнолітньому синові". На що це чудовисько починає пропонувати те ж саме і мені. Я поклала трубку і відразу почала шукати за цим номером все що можу в інтернеті ", – написала мама.

Артур Бойко Соцмережі

Букач вдалося з'ясувати, що чоловіка звати Артур Бойко, він живе в місті Дніпро, працює на будівництві і СТО. Вона також знайшла його профіль в забороненій в Україні соціальній мережі. Самі мама з дитиною проживають в Одесі.

Згідно з інформацією на сайті Телефонний довідник, чоловік небезпечний. Там на нього залишили масу скарг.

"Ви розумієте, наскільки ця людина небезпечна? Він як невгамовний дзвонить і пропонує секс. Я спеціально прикріпила запис нашого з ним спілкування. Він подзвонив мені на початку о четвертій ранку, помовчав в трубку, зрозумів, що це жіночий голос, а не чоловічий. Потім він набрав мене о шостій ранку, і я змогла записати все це", – зазначила Букач.

Скріншот Телефонний довідник

Скріншот Телефонний довідник

У коментарях під публікацією мами хлопчика відзначають, що теж стикалися з дзвінками збоченця.

Жінка підкреслила, що написала заяву в поліцію на чоловіка. Однак там "не помітила особливого завзяття".

"Слідчий навіть половину інформації, яку ми знайшли, не записав. Йому це здалося непотрібним. Виписку вони мені не дали, тому що не побачили в моїй заяві приводу. Присудили йому номер 1493 і відправили слідчому у справах неповнолітніх. У всякому разі, вони так сказали. На прохання дати мені якесь підтвердження, відповіли, що не можна", – додала мама.

Запис розмови з збоченцем:

Сторінка Артура Бойка Соцмережі

Сторінка Артура Бойка Соцмережі

Артур Бойко Соцмережі

Артур Бойко Соцмережі

Артур Бойко Соцмережі

Артур Бойко Соцмережі

Артур Бойко Соцмережі

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